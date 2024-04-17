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لبنان
القوات لبري: كلامك ليس سوى ذر للرماد في العيون
Lebanon 24
17-04-2024
|
08:26
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:"دولة الرئيس نبيه بري، في ردّك على الدكتور سمير جعجع قُلتَ "لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب وبده يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان".
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من يريد أن يفصل الجنوب عن لبنان، يا دولة الرئيس؟ أين قرأت ذلك؟
اضاف البيان:"للتذكير، في ربيع العام 1998 جرت الانتخابات البلدية في لبنان لأول مرّة بعد الحرب وقد تمّ استثناء محافظة الجنوب بسبب الاحتلال الاسرائيلي، حيث عادت وتمّت في البلدات الجنوبية في 9 أيلول 2001، فهل كان القرار آنذاك بفصل الجنوب عن لبنان؟ فمَن كان في السلطة في حينها؟، كان رئيس "القوات" في المعتقل، بالتالي هذا الكلام ليس سوى ذر للرماد في العيون".
تابع:"للأسف يا دولة الرئيس، إن إسرائيل وفي عزّ الحرب المستمرة حتى اليوم، أجرت انتخاباتها البلدية في 27 شباط المنصرم، واستثنت المناطق الواقعة على الحدود مع لبنان ومع غزة، هذا هو منطق الدول وليس التعطيل المتواصل والشامل".
وختم البيان:"وبعد، إنّ قولك يا دولة الرئيس "الخطورة في كلام جعجع هو عن الفدرالية..."، في غير مكانه، فلبنان حتى إشعار آخر يصون حرّية التعبير عن الرأي، أمّا الحديث عن الفدرالية أو تطوير النظام فيُطرح ويُناقش بين جميع اللبنانيين، وهذا ما أكّد عليه الدكتور جعجع مرارًا وتكرارًا".
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