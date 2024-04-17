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لبنان

الخليل أعطى تعليماته للبدء بصرف ألف مليار ليرة من المستحقات المرصودة للضمان

Lebanon 24
17-04-2024 | 08:44
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بعد اجتماعه مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، تعليماته بالبدء بصرف ألف مليار ليرة لبنانية من المستحقات المرصودة للضمان الاجتماعي من موازنة العام 2024 والبالغة ثلاثة آلاف ومئة مليار ليرة لبنانية، على أن تسدد وزارة المالية المبلغ المتبقي على دفعات شهرية.
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وكان الأسمر وكركي عرضا للوزير الخليل أوضاع الضمان، وقد كشف كركي أن الألف مليار، إضافة إلى الاشتراكات التي ستُجبى نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة والحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرعي المرض والأمومة إلى تسعين مليون ليرة سيؤهل الضمان من زيادة تقديماته الاستشفائية والدوائية بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن المضمونين سيلمسون تحسناً في التقديمات هذه في الأسابيع المقبلة.

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