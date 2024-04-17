28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد خطوة قام بها "حزب الله" وإيران.. هكذا تستعدّ طهران للضربة الإسرئيليّة
Lebanon 24
17-04-2024
|
09:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن إيران تستعد لهجوم إسرائيلي وشيك سواء داخل أراضيها أو ضد وكلائها في المنطقة، وذلك وسط ضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على تل أبيب من أجل الرد بشكل لا يرفع من منسوب التوتر في المنطقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل نهاية الأسبوع.
Advertisement
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأربعاء، أن إيران وتحسبا للرد الإسرائيلي انطلقت في تجهيز قواتها الجوية، كما ستبدأ قواتها البحرية بمرافقة السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ومستشارين سوريين وإيرانيين قولهم، أن طهران بدأت أيضا في إجلاء موظفيها من مواقع في سوريا حيث يتواجد الحرس الثوري الإيراني بشكل كبير.
وأوضح مسؤولون أمنيون سوريون، أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله المدعوم من إيران، قلصا وجود كبار ضباطهما في سوريا بينما ينتقل الضباط ذوو الرتب المتوسطة من مواقعهم الأصلية في البلاد.
وأضاف المصدر أن إيران وجهت حزب الله باتخاذ إجراءات احترازية في سوريا، حيث يمكن لإسرائيل استهداف قواعد الحرس الثوري الإيراني ومستودعاته ومواقع حزب الله هناك.
وقال مسؤولون أمنيون سوريون إن حزب الله زاد عدد مقاتليه على الحدود السورية مع إسرائيل في الأيام الأخيرة، وذلك بغرض جمع معلومات استخباراتية عن هجمات إسرائيلية محتملة على مقاتليه ومنشآته.
من جهة أخرى، وفقًا لمسؤولين إقليميين فإنه من المرجح أن تحذر إسرائيل حلفائها قبل تنفيذ ضربتها، ويمكن أن تقصر هجماتها على المنشآت المرتبطة بإيران في سوريا.
وتسود حالة من التوتر والاستنفار بين المجموعات الموالية لإيران ضمن مناطق سيطرتها في سوريا وصولا إلى دير الزور وريفها إلى الحدود السورية العراقية، وعدة مناطق أخرى.
وتحسبا للرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، كانت المجموعات الموالية لإيران في سوريا قد قررت التوقف مؤقتا عن العمل.
وأفادت مصادر من المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قيادة الحرس الثوري الإيراني منحت إجازة لمدة أسبوع لكافة القياديين والإداريين ضمن كل المقرات والمواقع العسكرية التابعة لها في مدينة دير الزور وأريافها.
كما تقرر منح إجازة للمسؤولين عن المراكز الثقافية الإيرانية المنتشرة في كل من مدينة دير الزور، ومدينتي البوكمال والميادين وبلدة حطلة، تخوفاً من قصف إسرائيلي.
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أسعار الجنارك تضرب في لبنان (صور)
Lebanon 24
أسعار الجنارك تضرب في لبنان (صور)
15:00 | 2024-04-16
16/04/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي جنت": نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو
Lebanon 24
"هاي جنت": نادين الراسي تُثير غضب الجمهور.. شاهدوا ماذا فعلت في هذا الفيديو
04:50 | 2024-04-17
17/04/2024 04:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)
Lebanon 24
يملك فيلا فخمة في منطقة المونتيفردي.. تعرفوا إلى منزل الفنان عاصي الحلاني (صور)
03:11 | 2024-04-17
17/04/2024 03:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
Lebanon 24
توتّرٌ كبير... إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة وإحراق منزل (فيديو)
08:25 | 2024-04-17
17/04/2024 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل تُلاحق نتنياهو.. بماذا تورط هذه المرة؟
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل تُلاحق نتنياهو.. بماذا تورط هذه المرة؟
12:00 | 2024-04-16
16/04/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:20 | 2024-04-17
وزارة الصحة و"امبرايس" أطلقتا فريق طوارىء الصحة النفسية في طرابلس
11:15 | 2024-04-17
الرقم كبير.. إليكم كم بلغت خسائر لبنان منذ بدء الحرب!
11:06 | 2024-04-17
"هوريكا لبنان" يحتفل بالنسخة الـ28 منه.. وتكريم خاص لهلا مطر شوفاني
10:59 | 2024-04-17
توقيف شخصين في الميناء
10:51 | 2024-04-17
أسامة سعد اتصل برئيس بلدية صيدا وتشاورا في موضوع الدراجات النارية
10:33 | 2024-04-17
"القوات": باسيل يُواصل التضليل ويُحاول رمي المسؤوليات زوراً على غيره
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
17/04/2024 18:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
17/04/2024 18:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
17/04/2024 18:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24