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لبنان

أطلق النار عليه في بخعون

Lebanon 24
17-04-2024 | 09:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.ج أطلق النار على م.ج في بلدة بخعون في الذنية، وأصابه في قدمه.
 
 
وعلم أنّ سبب الإشكال خلاف يتعلّق بالميراث.
 
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بخعون

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