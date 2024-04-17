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لبنان

روداكوف زار كرنيب شاكرا إجراءت جهاز أمن السفارات لحماية أنشطة البعثة الروسية

Lebanon 24
17-04-2024 | 09:35
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زار سفير دولة روسيا الاتحادية في بيروت الكسندر روداكوف ظهر اليوم، يرافقه المستشار والملحق  الامني في السفارةالكسندر غوريونوف ، قائد جهاز أمن السفارات والادارات و المؤسسات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد موسى كرنيب، حيث تم البحث في الاوضاع العامة والتحديات الامنية.
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وقدم السفير روداكوف شكره للعميد كرنيب على الجهود و الاجراءات التي يقوم بها الجهاز لحماية انشطة البعثة الديبلوماسية الروسية في الاراضي اللبنانية.
 
كما شكره على تقديمه واجب العزاء بضحايا التفجير الارهابي في موسكو قبل حوالي الشهر.
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