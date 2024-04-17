عون وقّع والسفير الالماني اتفاقية تموّل بموجبها سلطات بلاده إنشاء أفران للخبز في الجيش



Advertisement ووقّع العماد عون والسفير STOECKL-STILLFRIED اتفاقية تموّل بموجبها السلطات الألمانية إنشاء أفران للخبز في الجيش، ما يساهم في دعم التغذية في الجيش وتخفيف التكلفة المادية التي يتحملها. استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الألماني في لبنان KURT GEORG STOECKL-STILLFRIED بحضور المحلق العسكري الألماني المقدم KAI ZIMMERMAN وتناول البحث التعاون بين الجيشين اللبناني والألماني، ودعم المؤسسة العسكرية في ظل الوضع الاستثنائي الراهن.ووقّع العماد عون والسفير STOECKL-STILLFRIED اتفاقية تموّل بموجبها السلطات الألمانية إنشاء أفران للخبز في الجيش، ما يساهم في دعم التغذية في الجيش وتخفيف التكلفة المادية التي يتحملها.

كما استقبل قائد الجيش المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا Joanna Wronecka، ثم السفيرة الكندية في لبنان Stefanie McCollum ، في حضور المحلق العسكري المقدم Gino Chretien ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.