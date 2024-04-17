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لبنان

أسامة سعد اتصل برئيس بلدية صيدا وتشاورا في موضوع الدراجات النارية

Lebanon 24
17-04-2024 | 10:51
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أجرى الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد  اتصالا برئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع بهدف التشاور بموضوع الدراجات النارية في المدينة، والعمل على معالجة الأمر بشكل سليم، بما لا يلحق الضرر بالأهالي بعد وقوع حوادث بشكل كبير أدت إلى  وفيات وأضرار جسيمةاضافة إلى ما تسببه من مضايقات.
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ورأى سعد أنه "من المهم الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة للدراجات النارية من قبل الفئات المحدودة الدخل والكادحة، بخاصة بعد الأكلاف الباهظة  لوسائل النقل الأخرى، حيث باتت الدراجات النارية وسيلة نقل أرخص وأوفر كما تستعمل ايضا  كوسيلة نقل "للدليفري" وغيرذلك".
 
وأكد سعد أن "المطلوب تنفيذ الاجراءات القانونية لردع المخالفات والحفاظ على النظام، مع الطلب من المستفيدين من هذه الوسيلة الالتزام بالأصول القانونية، بدلا من منعهم من استخدامها".

وطلب  بديع مهلة قصيرة من أجل معالجة هذه القضية.
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