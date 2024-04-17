Advertisement

لبنان

توقيف شخصين في الميناء

Lebanon 24
17-04-2024 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1188527-638489737733913685.jpg
Doc-P-1188527-638489737733913685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف شخص في مدينة الميناء، بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل، وعُثر بحوزته على كمية من حشيشة الكيف. 

كما اوقفت شعبة المعلومات أحد المطلوبين بجرم محاولة قتل واطلاق نار. 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
كندا.. توقيف 21 شخصا في وقفة تضامنية مع فلسطين
lebanon 24
17/04/2024 23:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مهندس.. متهم بفضائح جنسية ونشر حسابات وهمية
lebanon 24
17/04/2024 23:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
دوريات للجيش وتوقيف أشخاص.. ما الذي يجري في طرابلس؟
lebanon 24
17/04/2024 23:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا.. توقيف 12 شخصا في مظاهرة متضامنة مع الفلسطينيين
lebanon 24
17/04/2024 23:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الميناء

توقيف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-04-17
16:30 | 2024-04-17
16:19 | 2024-04-17
16:07 | 2024-04-17
15:40 | 2024-04-17
15:34 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24