توقيف شخصين في الميناء

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تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف شخص في مدينة الميناء، بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل، وعُثر بحوزته على كمية من حشيشة الكيف.كما اوقفت شعبة المعلومات أحد المطلوبين بجرم محاولة قتل واطلاق نار.