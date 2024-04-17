"هوريكا لبنان" يحتفل بالنسخة الـ28 منه.. وتكريم خاص لهلا مطر شوفاني

احتفل هوريكا لبنان، الملتقى السّنوي لصناعتي الضّيافة والخدمات الغذائية، بافتتاح النّسخة الثّامنة والعشرين منه في "سيسايد أرينا"، بيروت.

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وشهد الحدث تكريماً لشخصية ملحوظة، تركت بصمة دائمة على قطاعي الضّيافة والطّهي، وهي السيدة هلا مطر شوفاني.



وتتولى شوفاني منصب رئيسة HVS في الشّرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وحصلت على جائزة التّميّز الصناعي، تقديرًا لمساهماتها في صناعة الضّيافة.

وبخبرتها التي تزيد عن عقدين من الزّمان، قدّمت شوفاني استشارات حول أكثر من 5000 مشروع في مجال الضّيافة والمشاريع المختلطة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وشكّلت منظومة الصّناعة بخبرتها في تقييم الأصول، والاستحواذ، وإدارة الأصول، والاستثمارات الاستراتيجية.



وفي كلمة التكريم التي ألقتها، قالت السّيدة جمانة دموس سلامة، المديرة العامة لشركة Hospitality Services ومنظمة حدث هوريكا: "اليوم، ونحن نحتفل بإنجازات ومساهمات هلا مطر شوفاني، دعونا نستلهم من تفانيها واحترافها الثّابت في بناء مستقبل صناعتنا، مع التّركيز على التميّز والمساواة."



بدوره، قالت شوفاني: "أشعر بشرف كبير لتلقي هذا التّقدير من هوريكا لبنان. إنه يعكس تفاني فريقنا في HVS والتزامنا الراسخ بالتميّز في قطاع الضّيافة".



ويُعتبر هوريكا لبنان المكان السّنوي لصناعتي الضّيافة والخدمات الغذائية، ويوفّر منصّة للمحترفين للتواصل وتبادل المعرفة وعرض المنتجات والخدمات المبتكرة.