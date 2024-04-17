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لبنان

الرقم كبير.. إليكم كم بلغت خسائر لبنان منذ بدء الحرب!

Lebanon 24
17-04-2024 | 11:15
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لفت وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن خسائر لبنان جرّاء الحرب بلغت 10 مليارات دولار.

وأوضح سلام في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن "الحرب الدائرة حاليا في فلسطين وجنوب لبنان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد اللبناني، وخاصة القطاعات الأساسية مثل السياحة والزراعة".
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وقال الوزير إن عائدات بلاده من السياحة، والتي بلغت العام الماضي 7 مليارات دولار، تضررت بشدة منذ اندلاع الحرب، في الوقت الذي تعتبر لبنان في أمس الحاجة إلى هذه المدخولات بالعملة الصعبة.

وأضاف أن القطاع السياحي تضرر بنسبة 75 بالمئة منذ اندلاع الحرب في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني الذي حد من قدوم السياح والمغتربين اللبنانيين، وأدى إلى إلغاء آلاف الأنشطة والرحلات التي كانت مقررة في الموسم الشتوي الماضي.

وأشار إلى أن الحرب أضرت أيضا بالقطاع الزراعي، نتيجة القصف الإسرائيلي على الأراضي الزراعية، حيث خسر القطاع حتى الآن ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار.

وختم: "نحن نتحدث حتى الآن عن خسائر إجمالية للاقتصاد اللبناني بنحو 10 مليارات دولار". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية

لبنان

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