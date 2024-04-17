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لبنان

وزارة الصحة و"امبرايس" أطلقتا فريق طوارىء الصحة النفسية في طرابلس

Lebanon 24
17-04-2024 | 11:20
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أعلن البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة و جمعية "إمبرايس" في بيان، إطلاق فريق طوارىء للصحة النفسية التابع لخط الحياة 1564 في طرابلس، في إطار توسيع الاستجابة لحالات الطوارئ النفسية وتوسيع رقعة خدمات الآلية الوطنية للاستجابة لطوارئ الصحة النفسية الوسعي المستمر لدعم خدمات الصحة النفسية في لبنان.
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وأشار البيان الى أن "فريق الطورىء المدعوم من الوكالة الفرنسية للتنمية الذي كان انطلق في بيروت عام 2021، يتألف من عدد من الأطباء والممرضين المدربين على الصحة النفسية تحت إشراف أطباء واختصاصيين نفسيين وجاهزين للتدخل على الأرض خلال حالات الطوارئ النفسية، مثل حالات الذهان الشديد او محاولات الانتحار والتي تتطلب تدخلا طارئا ورعاية فورية".

ولفت الى أن "هذا البرنامج يأتي ضمن الآلية الوطنية للاستجابة لطوارئ الصحة النفسية وفي إطار توحيد الجهود لإحداث فرق في مجال الصحة النفسية، فيتم إرسال الفريق ضمن الآليات والبروتوكولات المعتمدة، وذلك بعد التقييم الذي يتم إجراؤه خلال الاتصال بخط الحياة على 1564، بالتعاون مع الشركاء الضروريين من اسعافات ودفاع مدني ومسعفين أوليين".
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