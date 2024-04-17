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لبنان
"حزب الله" شيع شهيديه باز وشحوري في الشهابية
Lebanon 24
17-04-2024
|
11:39
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شيع "حزب الله" وأهالي بلدة الشهابية الجنوبية الشهيدين "على طريق القدس" إسماعيل يوسف باز (أبو جعفر) ومحمد حسين مصطفى شحوري (جابر)، بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزلي الشهيدين، شارك فيها النواب: حسين جشي وحسن عز الدين وحسن فضل الله وأمين شري، ومسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" عبد الله ناصر، ورئيس "لقاء علماء صور" الشيخ علي ياسين، وعلماء دين وشخصيات وفاعليات وعوائل شهداء.
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وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة، تتقدمها سيارات الإسعاف التابعة "للهيئة الصحية الإسلامية" والفرق الكشفية، وقد ردد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا وإسرائيل.
وأقيمت مراسم تكريمية للشهيدين على وقع عزف موسيقى "كشافة الإمام المهدي"، وأدت فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثماني الشهيدين، لتنطلق المسيرة مجددا باتجاه روضة الشهداء، حيث ووريا في الثرى.
جشي
وكانت كلمة لجشي خلال مراسم التشييع، توجه فيها الى العدو الإسرائيلي بالقول: "لقد مضى الحلم، ومضى الزمن الذي كنتم تتعالون فيه على الآخرين، وجاء الزمن الذي تُذلًون فيه وتعاقبون على جرائمكم على مدى 75 عاما".
وقال: "نتنياهو حاول أن يفك عزلته بالاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق، فكان الرد الصاعق من الجمهورية الإسلامية ليزيد أزمته على كافة الصعد، وليكشف هشاشة كيانه، ورغم الدعم الأميركي والفرنسي والبريطاني وبعض العرب، إلاّ أنهم لم يستطيعوا أن يمنعوا وصول الصواريخ إلى الأهداف المحددة".
اضاف: "أمام الصهاينة خياران: إما أن يرحلوا عن طريق مطار بن غوريون ويذهبوا إلى المكان الذي أتوا منه، وإما أن ينتظروا الهزيمة تلو الهزيمة والذل والهوان على أيدي المجاهدين والأبطال من أبناء المقاومة في هذه المنطقة".
وختم: "إن المقاومة الإسلامية عاهدت الله سبحانه وتعالى وكل الشهداء وتعاهد الشهيدين العزيزين اليوم بالمضي قدما لتحقيق كل الأهداف التي استشهدوا من أجلها".
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