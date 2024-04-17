"كمينٌ لحزب الله من بلدة جنوبية".. هكذا نفذ "ضربة قاسية" ضد إسرائيل!

نشر موقع "واللا" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تطرّق فيه إلى حادثة إطلاق "حزب الله"، اليوم الأربعاء، لصواريخ موجهة باتجاه منطقة عرب العرامشة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أن التحقيق الأوليّ في الحادثة يكشف أنّ "حزب الله" نفذ كميناً من قرية طيرحرفا في جنوب لبنان التي تبعد 3 كيلومترات عن عرب العرامشة، ثم أطلق صاروخين مُضادين للدروع بالإضافة إلى طائرة مُسيرة انتحارية، مما أدّى إلى إصابة 18 شخصاً بينهم 14 جندياً، 6 منهم بحالة خطيرة.

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ولفت التقرير إلى أن تقديرات الجيش تشيرُ إلى أنّ ما حصل كان بمثابة رد فعل من قبل الحزب على اغتيال أحد كبار مسؤوليه خلال اليومين الأخيرين على يد الجيش الإسرائيلي، كما أن ما حصل كان مُجرد تحذير".

وبحسب التقرير، فإن القوات العسكرية الإسرائيلية لم تنجح في إعتراض الطائرة المسيرة التي أطلقها "حزب الله"، لكن الجيش الإسرائيلي يُصر على أنه تم إصدار تحذير بشأن تسلل الطائرة من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيليّة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه، وفقاً للتقديرات، هناك أهمية كبيرة لإستهداف كبار قادة حزب الله إذا تقرّرت خطوة شن عملية عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.