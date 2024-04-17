بيانٌ عاجل من "الميديل إيست".. ماذا فيه؟

أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، بياناً، اليوم الأربعاء، أعلنت فيه أنه بسبب استمرار تحليق العمليات في مطار دبي الدولي نتيجة التحديات التشغيلية التي خلفتها العاصفة الجوية، تمّ تعديل موعد إقلاع رحلة الخطوط الجوية اللبنانية اليوم إلى دبي ME430/431 المُجدولة للإقلاع عند الساعة الـ9 ليلاً إلى يوم غد الخميس 18 نيسان 2024 تحت رقم ME1430/1431 وفق التوقيت التالي:

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من بيروت إلى دبي:

الرحلة: ME1430 - الإقلاع: 8.25 - الوصول: 12.40

الرحلة: ME1431 - الإقلاع: 13:40 - الوصول: 16.00

أما بالنسبة لرحلة ME428/429 التي كانت مجدولة للإقلاع عند الساعة 4:25 بعد ظهر اليوم، فقد تم تأجيلها إلى يوم الغد 18 نيسان، حيث سيتم تسييرها تحت رقم ME1426/1427، في حين أنه سيتم إبلاغ الركاب بموعد الإقلاع غداً صباحاً فور الحصول على الأذونات اللازمة من مطار دبي الدولي.