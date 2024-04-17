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لبنان

بعد كشف ملابسات جريمة العزونية.. بيانٌ من "التقدمي"

Lebanon 24
17-04-2024 | 12:41
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أعلن الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، "تقديره العالي للجهد الأساس الذي قام به الجيش والقوى الأمنية في كشفهما ملابسات الجريمة التي وقعت في بلدة العزونية، وفي توقيف المتورطين وتقديمهم إلى العدالة".
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وإذ عزى عائلة الضحية، أكد "أهمية الركون دائما إلى الدولة ومؤسساتها في حفظ الأمن والاستقرار، وإيلائها الثقة الكاملة في القيام بمهامها الوطنية، وتحديداً في هذه الظروف الصعبة، بعيدا من كل دعوات التحريض والأمن الذاتي".
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