بعد كشف ملابسات جريمة العزونية.. بيانٌ من "التقدمي"

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وإذ عزى عائلة الضحية، أكد "أهمية الركون دائما إلى الدولة ومؤسساتها في حفظ الأمن والاستقرار، وإيلائها الثقة الكاملة في القيام بمهامها الوطنية، وتحديداً في هذه الظروف الصعبة، بعيدا من كل دعوات التحريض والأمن الذاتي".