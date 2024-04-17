ردّ ناري من علي حسن خليل ضد جعجع.. إقرأوا ما قال!

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أضاف: "لعل الأخطر هو تأكيده أن مشروع الفدرلة قائم في عقله وخطابه، وهو يطرحه للتسويق بين اللبنانيين إن من خلال إطلالته الأخيرة أو من خلال حديث رئيس دائرته الإعلامية عن حل الدولتين في لبنان... والجواب عليه هو في عهدة كل الحرصاء على الدولة والوحدة والطائف".