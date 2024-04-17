Advertisement

لبنان

إتحادات نقابات العمال في صيدا: القرار المُتخذ بشأن الدراجات النارية خطوة صحيحة

Lebanon 24
17-04-2024 | 12:46
A-
A+
Doc-P-1188571-638489801416114713.jpg
Doc-P-1188571-638489801416114713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب" في بيان، اليوم، أن "القرار المتخذ من بلدية صيدا في موضوع الدراجات النارية والمدعوم من كل الجهات الأهلية والامنية، خطوة في الطريق الصحيح، بعدما تحول الوضع إلى كارثة انتجت إصابات واعاقات وباتت تثقل كاهل المدينة، إضافة إلى مشاكل مستعصية اخرى".
Advertisement
وفي بيانه، أكد الإتحاد ضرورة التمييز في تطبيق القانون بين الدراجات التابعة للمؤسسات والمحلات التجارية والخدمات ودراجات توصيل الطلبيات إلى المنازل التي تأخذ وضعها القانوني من مؤسساتها وتغطي فئة لا يستهان بها من العمال.
 
وختم: "حتى لا يدفع النظامي ثمن اللانظامي، نتمنى التشدد في ذلك ونتمنى الاستمرار والمتابعة حتى لا يكون وضعاً ظرفياً ومؤقتاً".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-04-17
16:30 | 2024-04-17
16:19 | 2024-04-17
16:07 | 2024-04-17
15:40 | 2024-04-17
15:34 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24