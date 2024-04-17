إتحادات نقابات العمال في صيدا: القرار المُتخذ بشأن الدراجات النارية خطوة صحيحة

أعلن "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب" في بيان، اليوم، أن "القرار المتخذ من بلدية صيدا في موضوع الدراجات النارية والمدعوم من كل الجهات الأهلية والامنية، خطوة في الطريق الصحيح، بعدما تحول الوضع إلى كارثة انتجت إصابات واعاقات وباتت تثقل كاهل المدينة، إضافة إلى مشاكل مستعصية اخرى".

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وفي بيانه، أكد الإتحاد ضرورة التمييز في تطبيق القانون بين الدراجات التابعة للمؤسسات والمحلات التجارية والخدمات ودراجات توصيل الطلبيات إلى المنازل التي تأخذ وضعها القانوني من مؤسساتها وتغطي فئة لا يستهان بها من العمال.

وختم: "حتى لا يدفع النظامي ثمن اللانظامي، نتمنى التشدد في ذلك ونتمنى الاستمرار والمتابعة حتى لا يكون وضعاً ظرفياً ومؤقتاً".