"لا مراجعات".. موظفو "صندوق تعويضات المدارس الخاصة" يتوقفون عن العمل!

أعلن مدير صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة جورج صقر، في بيان اليوم، "اعتذار الصندوق عن عدم استقبال المراجعات على أنواعها يومي الخميس والجمعة 18 و 19 نيسان الحالي، بسبب توقف الموظفين عن العمل".

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