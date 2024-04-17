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لبنان

"لا مراجعات".. موظفو "صندوق تعويضات المدارس الخاصة" يتوقفون عن العمل!

Lebanon 24
17-04-2024 | 12:49
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أعلن مدير صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة جورج صقر، في بيان اليوم، "اعتذار الصندوق عن عدم استقبال المراجعات على أنواعها يومي الخميس والجمعة 18 و 19 نيسان الحالي، بسبب توقف الموظفين عن العمل".
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لبنان

صندوق تعويضات المدارس الخاصة

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