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لبنان

أمام اللّجنة الخماسية.. هذا ما قاله فرنجية عن "حزب الله"

Lebanon 24
17-04-2024 | 13:24
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يواصل سفراء اللجنة الخماسية لقاءاتهم برؤساء الكتل النيابية بمحاولة منهم للوصول إلى حلّ ملف الرئاسة العالق، وكانت محطتهم اليوم الأربعاء في بنشعي، حيث التقوا برئيس تيار المردة سليمان فرنجية. حضر اللقاء سفراء فرنسا هيرفيه ماغرو، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، مصر علاء موسى، و الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، فيما تغيّب السفير السعودي وليد بخاري لدواع صحية. وحضر اللقاء النائب طوني فرنجيه، والوزير السابق روني عريجي.
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وحسب المعلومات فإن فرنجية قدّم امام وفد الخماسية برنامجه الرئاسي و"الاصلاحات" مقابل سؤال اللجنة عن امكانية انسحابه لصالح المرشح الثالث في حال عدم قدرته على تغيير نتيجة جلسة 14 حزيران.
 
وأضافت المعلومات أن فرنجية اكد موقفه من حزب الله على أنّ "دوره وطني ولا وقت للنقاش بسلاحه بل المطلوب هو دعمه بوجه العدو الاسرائيلي". (الجديد)
 
 
 
المصدر: الجديد
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