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لبنان
نداءٌ من تركيا إلى مواطنيها في لبنان.. تجنبوا هذه المناطق!
Lebanon 24
17-04-2024
|
14:14
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أوصت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، رعاياها في لبنان بضرورة أخذ التدابير اللازمة وبعدم التوجه إلى بعض المناطق نتيجة انعكاس التطورات في المنطقة على لبنان.
وقالت الوزارة، في بيان: "في إطار انعكاسات آخر التطورات في المنطقة على لبنان، ننصح مواطنينا في لبنان بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى محافظات: النبطية، وجنوب لبنان، والبقاع، وبعلبك الهرمل، إلا للضرورة القصوى".
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وأكدت الوزار ة ضرورة متابعة التطورات عبر المواقع الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والسفارة التركيتين.
وذكرت الوزارة أيضاً أنه في حالات الطوارئ يمكن الاتصال بالسفارة التركية في بيروت عبر الأرقام التالية "+961 3 944 904" و"+961 70 622 012".
( الأناضول)
لبنان
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