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لبنان

بعد أيام.. هؤلاء في لبنان سيتقاضون "أموالاً" بالدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-04-2024 | 14:40
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قالت مصادر في وزارة المالية لـ"لبنان24" إنه خلال أيام، سوف تجري عملية تحويل أموال مرتبطة بمستحقات متطوعي الدفاع المدني الذين جرى تثبيتهم خلال شهر آب الماضي.
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ولفتت المصادر إلى أن فرق عمل الوزارة المعنية بإدخال بيانات المتطوعين لصرف الأموال الخاصة بهم، تعمل ليلاً نهاراً لإتمام الملفات بأسرع وقتٍ ممكن كي يصار إلى تحويل الأموال باتجاه المصارف.

وذكرت المصادر أيضاً أنّ سعر الدولار المُرتقب لصرف تلك المستحقات هو 89500 ليرة لبنانية، مشيرة إلى أن جميع المتطوعين البالغ عددهم 2124 سيتقاضون رواتبهم استناداً لقيمة الرواتب الحالية والتي تم إقرارها في أوقات سابقة.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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