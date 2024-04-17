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لبنان

موعد الإمتحانات الرسمية تقرّر.. هل من موادٍ اختيارية؟

Lebanon 24
17-04-2024 | 15:04
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أشار المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر أن الإمتحانات الرسمية ستجرى قبيل عيد الأضحى بين الثامن والعاشر من حزيران في كل المحافظات، باستثناء الجنوب الذي ينتظر قرار وزارة التربية.

وأشار الأشقر لـ"mtv"  أن كافة مواد المنهج هي إلزامية ولا وجود لأي مواد اختيارية.
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