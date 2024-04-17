موعد الإمتحانات الرسمية قُبيل الأضحى.. هل من موادٍ اختيارية؟

أشار المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر أن الإمتحانات الرسمية ستجرى قبيل عيد الأضحى بين الثامن والعاشر من حزيران في كل المحافظات، باستثناء الجنوب الذي ينتظر قرار وزارة التربية.



وأشار الأشقر لـ"mtv" أن كافة مواد المنهج هي إلزامية ولا وجود لأي مواد اختيارية.

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بالتوازي، نفى المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر أن يكون قد حدد موعد الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، مؤكداً أن موعد تحديد الإمتحانات ينتظر عودة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من الخارج، مشيرًا إلى أن الإمتحانات ستجري حكماً قبل عيد الأضحى المبارك.