سلام التقى في واشنطن المدير التنفيذي الإقليمي للبنك الدولي

إنطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال إجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الدورية للعام 2024، التي يشارك فيها وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ضمن الوفد اللبناني.

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