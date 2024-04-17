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لبنان

سلام التقى في واشنطن المدير التنفيذي الإقليمي للبنك الدولي

Lebanon 24
17-04-2024 | 13:55
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إنطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال إجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الدورية للعام 2024، التي يشارك فيها وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ضمن الوفد اللبناني.
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وتضمنت الإجتماعات الأولى لقاءً بين سلام والمدير التنفيذي الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط عبد العزيز إبراهيم الملا، حيث تمّ عرض الوضع الإقتصادي اللبناني، ومسار القروض التي يقدّمها البنك الدولي الى لبنان، ووقعها الإيجابي لناحية المساهمة في الحدّ من الفقر ودعم اللبنانيين الأكثر حاجة، في ظلّ الأزمة المالية والإقتصادية التي ما زال يعاني منها لبنان.

كذلك، بحث سلام مع الملا في مشروع جديد يدعم الاقتصاد اللبناني من خلال تمويل قطاعات اقتصادية تنموية أهمها التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة. 

 
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