عن الإغتيالات ضدّ "حزب الله".. كلامٌ إسرائيليّ لافت جداً!

تحدّثت مراسلون عسكريّون إسرائيليّون عن واقع الجبهة مع لبنان وتحديداً بعد حادثة استهداف "حزب الله"، منطقة عرب العرامشة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل وذلك بواسطة صواريخ موجهة وطائرات مفخخة.

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وفي السياق، قال المراسل العسكري لموقع "واللا" الإسرائيلي إنّ "حزب الله يستمر بمهاجمة إسرائيل عبر طائرات مُسيرة دقيقة، طالباً من سلاح الجو الإسرائيلي "التواضع قليلاً".



وفيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن أنّ الجيش الإسرائيلي فرض حظراً على التجمعات من 0 إلى 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان في الأماكن غير المحمية، قال المراسل العسكري لصحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيليّة إن "ما يبدو حتى الآن هو أنه لا تأثير للإغتيالات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله على أرض الميدان".



بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن برمجة طائرة من دون طيار كتلك التي ضربت عرب العرامشة، اليوم، تتطلب قدرات تقنية ومشغلين ذوي مهارات.