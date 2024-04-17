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لبنان

10 أشخاص بقبضة الجيش.. هذه هوياتهم!

Lebanon 24
17-04-2024 | 16:07
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
 
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت 10 أشخاص وفقًا لما يلي:
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- المواطن (و.ه.) والسوري (ا.ع.س.) في بلدة يونين - بعلبك لقيادتهما بيك أب بداخله آلات لتصنيع المخدرات، وضُبط في حوزتهما مبلغ مالي.

- المواطنون: (ر.م.)، (ر.م.)، (م.م.)، (و.م.)، (ح.م.) في بلدة المنية - الضنية أثناء إشكال بسبب خلاف عائلي تخلله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، وضُبط في حوزة الموقوفين مسدسان حربيان.

- المواطنَان (ا.د.) و(خ.د.) في منطقة أبي سمراء – طرابلس لعدم امتثالهما لأوامر عناصر الحاجز، وقد حاول الأول الفرار وصدم العناصر ما أسفر عن إصابة أحدهم، فأطلقوا النار باتجاه سيارته ما أدى إلى إصابته ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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