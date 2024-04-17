Advertisement

لبنان

بيرم رعى إطلاق دورة "DIGITAL MARKETING"

Lebanon 24
17-04-2024 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1188636-638489936821503262.jpg
Doc-P-1188636-638489936821503262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رعى وزير العمل مصطفى بيرم، ممثلاً برئيس دائرة العمل في عكار انطوان قموعة احتفال جمعيتي "اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية" و "نهضة عكار الشبابية"، بإطلاق دورة Digital Marketing في مركز جمعية نهضة عكار الشبابية في منطقة مرليا- حدارة بحضور عضو هيئة الرئاسة في "تيار المستقبل"، سامر حدارة، رئيس بلدية المنطقة الريس هيثم حدارة، رجل الأعمال باسل حدارة، الحاج محمود حدارة، ورنا فوال حدارة، وأمين عام الجامعة المرعبية رياض المرعبي ومديرة عام "الجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية" نورا علي المرعبي، وعن جمعية "روتاري" عكار سلمى وراق، وعن "روتاري" زغرتا رينيه بولس، وعن "مركز عكار للدراسات والتنمية المستدامة" أمل الصانع والاستاذ أحمد هضام ورؤساء بلديات وفاعليات وهيئات اجتماعية مختلفة. 
Advertisement

حدارة
رنا فوال حدارة شكرت لوزارة العمل رعايتها، وأشادت بجهود الطلاب والطالبات في الدورة، وجديتهم، وقالت: "بدأت جمعيتنا نشاطها في العام 2022 بهدف السعي إلى النهوض بالشباب والشابات ضمن رؤى موحدة تواكب التطور ولدعم التنمية الاجتماعية، فكانت محاضرات التوعية في كافة المجالات وتأتي دورتنا اليوم في مجال التسويق الرقمي لتطبيق مبادئ التسويق واستخدام الأدوات الرقمية من أجل تحقيق أهداف زيادة الوعي والمبيعات وزيادة دخل الفرد والمجتمع وبالتالي الأرباح”.

وختمت حدارة داعية المؤسسات المانحة لدعم أنشطة الجمعية لتحقيق ما تصبو إليه طموحات الشباب.

المرعبي

بدورها، رأت نورا المرعبي أن "الشراكة مع جمعية نهضة عكار مهمة من أجل نهضة المنطقة ونهضة شبابها"، مشددة على أن في هذه الدورة المنظمة والهادفة، سيتم رفع علامات ونتائج للوزارة لكي تعطى على أساسها الشهادات وهي معترف بها في كل مكان وبأي دولة وتفتح فرص عمل في لبنان وخارجه"، وأضافت "حتى بنظام الأونلاين نسلّح أبناءنا بالشهادات المطلوبة ليساندوا بلدهم الذي لا يقوم إلا بشبابه". 

القموعة
وعبّر ممثل وزير العمل طوني القموعة عن سعادته لوجوده في عكار وقال: "يشرفنا باسم الوزير مصطفى بيرم وفي إطار الجهود التي يبذلها وبعد نيله موافقة مجلس الوزراء على الخطة الخماسية للتدريب المهني المعجل، والمبنية على دراسات ميزانية مقدمة من جمعيات المجتمع المدني لتلبية حاجات سوق العمل وتطلعات الشباب وإيجاد فرص عمل لهم تمكنهم من تحقيق أهداف والحدّ من البطالة والهجرة".

وتابع: "لذلك علينا توجيه الشباب نحو اختصاصات تحاكي سوق العمل، والعمل على منظومة الطاقة البديلة وإعادة تأهيل وصيانة الأدوات الإلكترونية وصيانة الأجهزة الخليوية والطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى دراسة اللغات الأجنبية ولغات الكمبيوتر وكذلك دورات في التجميل والحرف".

يُشار إلى الخطة لحظت مدة لا تقل عن 36 ساعة لكل دورة تمكن الطلاب من الإستحصال على وظيفة أو مهنة في النهاية. 
 
 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-04-17
17:38 | 2024-04-17
17:21 | 2024-04-17
17:00 | 2024-04-17
16:57 | 2024-04-17
16:55 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24