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لبنان

تقديرات مختلفة

Lebanon 24
17-04-2024 | 17:21
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تختلف تقديرات الدبلوماسيِّين العاملين على الخط الرئاسي، حول حجم الترابط بين إنجاز الاستحقاق وهدنة غزة المفتوحة على وقف نار مستدام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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