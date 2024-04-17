تقديرات مختلفة

تختلف تقديرات الدبلوماسيِّين العاملين على الخط الرئاسي، حول حجم الترابط بين إنجاز الاستحقاق وهدنة غزة المفتوحة على وقف نار مستدام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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