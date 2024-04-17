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لبنان
تقديرات مختلفة
Lebanon 24
17-04-2024
|
17:21
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تختلف تقديرات الدبلوماسيِّين العاملين على الخط الرئاسي، حول حجم الترابط بين إنجاز الاستحقاق وهدنة غزة المفتوحة على وقف نار مستدام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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