هذه عناوين لقاء لودريان - هوكشتاين

كتب وجدي العريضي في" النهار": تكشف أوساط متابعة عناوين زيارة الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان إلى واشنطن ولقائه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وتشير إلى أن هذا اللقاء كان مفصلياً، وأكد أن لودريان لم ينهِ مهمته في الخماسية، بل هو مستمر في دوره، وما زيارته إلى العاصمة الأميركية إلا دليل على ذلك، خصوصاً أن اللقاء مع هوكشتاين تناول الاستحقاق الرئاسي من كل جوانبه، فالموفد الأميركي يقوم بدور أساسي في المنطقة للجم التصعيد من غزة إلى جنوب لبنان، وكذلك هو من قام بالترسيم البحري ويسعى للترسيم البري، والأهم تطبيق القرار 1701 أو الوصول إلى تطويره عبر عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب غزة، أو تنفيذ الخطة التي سبق له ان اقترحها، والتي تقضي بانتشار الجيش اللبناني جنوباً وقوات "اليونيفيل" في المواقع التي تشغلها إسرائيل على الحدود الشمالية مع لبنان، علما ان اللقاء أكد على خريطة طريق لكيفية الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ومحاولة فصل هذا الاستحقاق الدستوري عن حرب غزة والجنوب، على أن يتولى هوكشتاين هذه المسألة باعتباره على تواصل مع إسرائيل والمسؤولين اللبنانيين، ويتابع الملف مع رئيس مجلس النواب #نبيه بري، المفوض من "حزب الله" بالتواصل والتنسيق في هذا المجال.

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