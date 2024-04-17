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لبنان

أين أصبح قرار سحب عناصر حماية الشخصيات؟

Lebanon 24
17-04-2024 | 22:51
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كتب عباس صباغ في" النهار": في أواخر آذار الفائت طلب الرئيس ميقاتي من جهاز أمن الدولة سحب جميع ضباطه وعناصره الموضوعين بتصرف شخصيات خلافاً للقانون وبشكل فوري".

مرّ على الطلب أكثر من اسبوعين ولم يُعلن بعد عما تم تنفيذه، وهل جرى سحب جميع العناصر الامنية من الشخصيات التي لا تنص الانظمة المرعية الاجراء على منحهم عناصر للحماية.
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المديرية العام لأمن الدولة، وبحسب ما علمت "النهار"، نفذت قرار رئيس الحكومة، واحالت طلبات حماية الشخصيات التي لم يلحظها المرسوم الى مجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية للبتّ بها في جلسة يحدد وزير الداخلية تاريخها.

اما عن موعد التنفيذ الكامل لطلب ميقاتي، فتشير مصادر حكومية الى ان الامر في طور التنفيذ، وان هناك اجراءات يصار الى اتخاذها تباعاً، ولا سيما ان تلك العناصر امضت فترة طويلة مع الشخصيات التي كُلفت حمايتها، وبالتالي لا موعد محدداً بعينه، وانما فور الانتهاء من تلك الاجراءات. وتؤكد المصادر ان الطلب سينفذ وهو جدي والتعامل معه مختلف عن السابق.
 
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