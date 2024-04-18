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لبنان

شهيدان جديدان في الجنوب.. والجيش الاسرائيلي يواصل قصفه العنيف

Lebanon 24
18-04-2024 | 01:50
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سقط شهيدان في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ليلا بلدة كفركلا الجنوبية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولاحقاً، أعلن الدفاع المدني في الجنوب عن استشهاد شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت فجرا بلدة كفركلا، فيما أعلن الجيش الاسرائيلي أنهما عنصرين من حزب الله.
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واستهدف الجيش الإسرائيلي ليلا تل النحاس ومنطقة هورا بين كفركلا ودير ميماس، كما قصف منطقة الخيام وذلك عبر غارات جوية بالقنابل الفسفورية إلى جانب القذائف المدفعية.
 
وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور أن الطيران الاستطلاعي المعادي كثف من تحليقه ليلا وحتى ساعات الصباح الاولى فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق قرى القطاع الغربي واطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق. 
وشهدت  فجرًا  اطراف قرى الضهيرة والبستان وعيتا الشعب اطلاق نار من موقع العدو في بركة ريشة ومن المواقع المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط.
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