فجر اليوم.. هذا ما حصل عند الحدود الجنوبية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه عند الساعة 12:05 من فجر يوم الخميس استهدف عناصر الحزب قوة الجيش الإسرائيلي اثناء محاولتها سحب الآلية العسكرية التي تم استهدافها بالأمس في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

Advertisement