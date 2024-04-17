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لبنان

فجر اليوم.. هذا ما حصل عند الحدود الجنوبية

Lebanon 24
17-04-2024 | 23:59
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه عند الساعة 12:05 من فجر يوم الخميس استهدف عناصر الحزب قوة الجيش الإسرائيلي اثناء محاولتها سحب الآلية العسكرية التي تم استهدافها بالأمس في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".
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حزب الله

اسرائيل

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