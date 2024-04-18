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لبنان

زوج بهيّة الحريري في ذمة الله

Lebanon 24
18-04-2024 | 00:57
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توفي مصطفى الحريري, زوج النائبة السابقة بهيّة الحريري، ووالد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري ونادر الحريري.
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لبنان

تعازي ووفيات

بهيّة

الحريري

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