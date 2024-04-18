إجراءات سير في قرطبون ومستيتا.. احذروا سلوك الطريق في هذه الأيام

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اعلنت بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا في بيان أنه "استكمالاً لأعمال المرحلة الثالثة من تعبيد الطرق في النطاق البلدي سيتم اقفال الطريق امام السيارات والشاحنات عند مدخل مستيتا بالقرب من محلات الالعاب وصولاً الى مفرق دير سيدة الحقلة من الساعة 10:00 من صباح اليوم الخميس لغاية الساعة 2:00 من بعد الظهر وسيمنع مرور الشاحنات على هذه الطريق خلال اليومين التاليين لعملية التزفيت.ودعت البلدية المواطنين إلى "التقيد بإرشادات عناصر الشرطة المكلفين تحويل السير واستعمال طرق بديلة لتفادي الاكتظاظ شاكرة تفهمهم وتعاونهم". واكدت سعيها الدائم إلى "رفع مستوى الخدمات العامة وضمان راحة المواطنين وسلامتهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)