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لبنان

عبدالله: لقاء مفيد مع فريق البنك الدولي في واشنطن

Lebanon 24
18-04-2024 | 01:05
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كتب النائب بلال عبد الله على منصة "إكس": "لقاء طويل ومفيد مع فريق البنك الدولي في واشنطن، حيث جرى نقاش وتقييم برامج وخطط وزارة الصحة العامة اللبنانية، وسبل دعمها في ظل متطلبات المجتمع  والأجراءات والإصلاحات المطلوبة للمواكبة، كما تركز النقاش على اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة، وأهمية اقراره، وتأمين مقومات نجاحه".
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