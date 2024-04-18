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لبنان

‏العماد عون يغادر الى فرنسا

Lebanon 24
18-04-2024 | 01:18
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غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجهًا إلى فرنسا، بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية تييري بوركهارد، للمشاركة في اجتماع تنظّمه السلطات الفرنسية لبحث وسائل دعم المؤسسة العسكرية بهدف تمكينها من الاستمرار في أداء مهماتها خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة.
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