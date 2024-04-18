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لبنان

بعد لقائه "الخماسية".. هذا ما سيطرحه فرنجية على البطريرك الراعي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-04-2024 | 01:30
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يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بكركي.
اللقاء طرح حوله العديد من علامات الاستفهام، لا سيما وانه يأتي عقب لقاء فرنجية مع اعضاء "اللجنة الخماسية" امس وما نقل عنه من مواقف.
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الا أن مصادر مقربة من فرنجية أكدت لـ"لبنان 24" أن لقاء بكركي اليوم لا يتعدى كونه لقاء عاديا ودوريا لمعايدة سيد الصرح بعيد الفصح، ويأتي لتأكيد الحضور المسيحي من الباب الوطني، وعلى العلاقات الممتازة بين البطريرك الراعي وبنشعي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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