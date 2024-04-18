بعد لقائه "الخماسية".. هذا ما سيطرحه فرنجية على البطريرك الراعي

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يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بكركي.اللقاء طرح حوله العديد من علامات الاستفهام، لا سيما وانه يأتي عقب لقاء فرنجية مع اعضاء "اللجنة الخماسية" امس وما نقل عنه من مواقف.الا أن مصادر مقربة من فرنجية أكدت لـ"لبنان 24" أن لقاء بكركي اليوم لا يتعدى كونه لقاء عاديا ودوريا لمعايدة سيد الصرح بعيد الفصح، ويأتي لتأكيد الحضور المسيحي من الباب الوطني، وعلى العلاقات الممتازة بين البطريرك الراعي وبنشعي.