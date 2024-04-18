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لبنان

إغلاق مطار دبي.. هكذا تأثر اللبنانيون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-04-2024 | 01:45
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في اليومين الماضيين شهدت الإمارات العربية المتحدة هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها،منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949 ما عطّل حركة الطيران في مطار دبي الدولي وتسبب بالغاء  الرحلات منه وإليه.
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وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث مساء أمس الأربعاء أن عمليات استقبال المسافرين ستبدأ من صباح اليوم الخميس، مشيراً إلى أن "مطار دبي سيفتح أبوابه اليوم من جديد ابتداء من السادسة صباحا".

هذه الاضطرابات في حركة الطيران من  دبي  واليها انعكست على كافة المُسافرين ومن بينهم اللبنانيون الذين ألغيت أو أجلت رحلاتهم، فتخلّف العديد منهم عن أعمالهم وجامعاتهم.

وفي هذا الإطار، يُشير هيثم فواز صاحب إحدى وكالات السفر عبر "لبنان 24" إلى انه "من الطبيعي عند إقفال أي مطار ان تُشل حركة الطيران"، مُستذكرا ما حصل ليل السبت ـ الأحد عند حصول الرد الإيراني على إسرائيل حيث توقفت حركة الملاحة في عدد من مطارات المنطقة وتعطلت الرحلات وتم تأجيلها وإعادة جدولة مواعيدها فتأثرت مصالح الناس، لأن لا سبيل لهم للخروج أو الوصول إلى وجهتهم".

وتابع: "من المُتعارف عليه ان أعدادا كبيرة من اللبنانيين يُسافرون يوميا من دبي واليها فتأثرت أعمالهم أو دراستهم".

ولفت إلى ان "مطار دبي هو مطار دولي ضخم ومن بين أكثر 10 مطارات ازدحاما في العالم وتتخطى نسبة المسافرين منه وإليه الـ 65 مليون مسافر سنويا وهو يُعتبر من أهم المطارات عالميا".

وعن إلغاء أو إعادة جدولة الحجوزات، أشار إلى ان "اللبنانيين الذين يعتمدون على مطار دبي كمحطة  عبور   للسفر إلى أميركا أو استراليا قد ألغوا حجوزاتهم واستبدلوها بحجوزات على متن شركات طيران أخرى، أما من وجهة سفره النهائية هي دبي فينتظر إعادة فتح المطار وجدولة الرحلات".
يُشار إلى انه يُقدر عدد اللبنانيين في الإمارات بنحو 200 ألف لبناني.

معلومات عن مطار دبي
يُعتبر مطار دبي الدولي، أكثر المطارات ازدحاما في العالم، سجل زيادة بنسبة 31.7 بالمئة في حركة الركاب عام 2023  وبلغت 86.9 مليون راكب، متجاوزا مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي 88.8 مليون مسافر عام 2024، مما يجعله على مقربة من الرقم القياسي المرتفع البالغ 89.1 مليون الذي سجله في عام 2018.

ومطار دبي الدولي متصل مع 262 وجهة في 104 دول من خلال أكثر من 100 شركة طيران عالمية.

المصدر: لبنان 24

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خاص

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خاص "لبنان 24"

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