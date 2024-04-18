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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن مقاتلاته قصفت مبنيين عسكريين وما وصفها بأنها بنى تحتية لحزب الله في منطقة الخيام جنوب لبنان.وأضاف عبر "تليغرام" أن الجنود في المنطقة أطلقوا النار لإبعاد ما اعتبره "تهديدا وشيكا". وأشار أيضا إلى قتل اثنين من عناصر حزب الله قرب منطقة كفركلا جنوب لبنان.وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في وقت سابق مساء الأربعاء، بأن قواته هاجمت بنية تحتية في عمق لبنان كانت تستخدمها قوة الدفاع الجوي التابعة لجماعة حزب الله.وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان أن طائرات حربية هاجمت تلك الأهداف شمال بعلبك، كما نفذت ضربات في منطقة قرية كوكبا "لإزالة تهديد محتمل"، بحسب وصفه.