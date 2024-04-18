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لبنان

في الخيام وكوكبا وكفركلا.. الجيش الاسرائيلي يستهدف البنية التحتية لـ"الحزب"

Lebanon 24
18-04-2024 | 01:52
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن مقاتلاته قصفت مبنيين عسكريين وما وصفها بأنها بنى تحتية لحزب الله في منطقة الخيام جنوب لبنان.

وأضاف عبر "تليغرام" أن الجنود في المنطقة أطلقوا النار لإبعاد ما اعتبره "تهديدا وشيكا". وأشار أيضا إلى قتل اثنين من عناصر حزب الله قرب منطقة كفركلا جنوب لبنان.
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وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في وقت سابق مساء الأربعاء، بأن قواته هاجمت بنية تحتية في عمق لبنان كانت تستخدمها قوة الدفاع الجوي التابعة لجماعة حزب الله.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان أن طائرات حربية هاجمت تلك الأهداف شمال بعلبك، كما نفذت ضربات في منطقة قرية كوكبا "لإزالة تهديد محتمل"، بحسب وصفه.
ويأتي التصعيد بعد توتر شهدته المنطقة الأسبوع الماضي، مع إطلاق إيران مئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر تشنّه طهران ضد تل أبيب، رداً على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل.
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