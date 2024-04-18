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لبنان

شهيدان جديدان لحزب الله.. على طريق القدس

Lebanon 24
18-04-2024 | 02:06
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نعى حزب الله في بيان صباح اليوم الشهيد محمد جميل الشامي "أبو زهراء" مواليد عام ١٩٨٢ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
كما نعى "الحزب" الشهيد علي أحمد حمادة "فلاح" مواليد عام ١٩٧٠ من بلدة الدوير في جنوب لبنان.
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كفركلا

شهيد

حزب الله

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