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لبنان

الحريري: ١٩ عامًا على غياب باسل فليحان لن ننسى

Lebanon 24
18-04-2024 | 02:19
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كتب الرئيس سعد الحريري على منصة "إكس": "١٩ عاما على غياب باسل فليحان، وسيبقى حاضرا في لبنان الحر المتنوع الذي سنبنيه. #لن_ننسى".
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الحريري:

عامًا

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