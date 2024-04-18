الحريري ينعى زوج عمته.. هذا ما قاله

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كتب الرئيس سعد الحريري على منصّة "أكس": "رحم الله ابا نادر زوج عمتي. مع هذا الرجل الطيب الودود النبيل يذهب جزء من طفولتي. كل العزاء لعمتي الحبيبة بهية وأولادهما. يحز في نفسي ان تمنعني الظروف الصحية من السفر اليهم. قلبي معهم ودعائي لهم بالصبر ولفقيدنا الغالي بالرحمة وفسيح الجنان. إنا لله وانا اليه راجعون".