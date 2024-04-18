اعتراف إسرائيليّ بقدرات "الحزب".. مسيّراته أربكت القيادات العسكرية

#الإعلام_الحربي في #المقاومة_الإسلامية في لبنان ينشر مشاهد من عملية استهداف للمقر المستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146) في جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة.#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/S2YrQPYy7a
— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) April 17, 2024
#الإعلام_الحربي في #المقاومة_الإسلامية في لبنان ينشر مشاهد من عملية استهداف للمقر المستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146) في جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة.#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/S2YrQPYy7a