Advertisement

لبنان

الكباش السياسي مستمرّ حتى موعد التسوية

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
18-04-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1188780-638490300238408219.jpg
Doc-P-1188780-638490300238408219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعمل المنظومة السياسية في لبنان بكل قواها ومن ضمنها المعارضة على تعزيز حضورها السياسي وتحسين شروطها التفاوضية كي تدخل في كباشٍ واضح في ما بينها ومع القوى الاقليمية والدولية في المرحلة المُقبلة. 
Advertisement

هذا الكباش الذي ستتظهّر أشكاله في وقتٍ قريب سيختبر من دون أدنى شك قدرة القوى على الصمود ولعب أدوار شبه أمنية وإعلامية وسياسية لمواكبة مؤشرات التسوية التي ستظهر بسرعة قياسية مع انتهاء الحرب في غزّة وما يدور حولها من جبهات إسناد.

من هُنا قد تشهد المرحلة المقبلة إما اعادة التحالفات الى ما كانت عليه في السابق أو إعادة تشكيل التحالفات، إذ إن هناك قوى سياسية ستعود الى خندقها التقليدي وقوى أخرى ستعزّز انتقالها وتموضعها. ويشير مصدر أمني مطّلع أن ثمة خشية من أن تلجأ مجموعات سياسية الى لعبة الشارع لتفرض نفسها كجزءٍ من التسوية.

 لن تنتهي الحرب في غزّة من دون الذهاب الى تسوية كبرى تكون بحجم الأزمة المسيطرة على المنطقة، وهذه التسوية المرتقبة، بعضّ النظر عن توقيتها، ستغطّي كلّ المنطقة وتشمل أيضاً كل ساحة من ساحاتها على حدة. وعليه فإنّ لبنان سيكون له من "الطيب نصيب" بحيث من المتوقّع أن يكون احد مراكز التسوية التي ستشكّل تحوّلاً جدياً في التوازنات السياسية  وتشهد اعادة ترتيب الاوراق وتوزيع النفوذ على القوى السياسية، وهنا يصبح إثبات الذات أمراً أساسياً لا مفرّ منه سيّما وأنّ ثمة هواجس داخلية من هذا التبدّل في التوازنات الذي من الممكن أن يكون لصالح "حزب الله" على حساب باقي القوى، وذلك ربطاً بنتائج حرب غزّة والمفاوضات الجارية حولها بين القوى الاساسية في المنطقة. 

 وإذا كان "حزب الله" قد أثبت قدرته وقوّته خلال الازمة الاقتصادية والمعركة العسكرية الحالية، ولم يستطع أحد تخطّيه على الاطلاق في أي حراك ديبلوماسي أو مفاوضات في المنطقة، فستصبح القوى الدولية بحاجة أكثر للتفاوض معه حول واقع الحدود الجنوبية حتى بعد التسوية، لذلك فهو ربما سيكون الأوفر حظاً في الحصول على مكتسبات سياسية تُحكم سيطرته على الساحة الداخلية وإن ليس بالمعنى الواسع الذي يشير الى التفرّد بالدولة ومؤسساتها. وبالتالي فإنّ القوى السياسية الاخرى، ما بين خصم وحليف، ستكون أيضاً بحاجة الى دور يثبت حضورها وقدرتها على مواكبة التطورات، وهذا حتماً يعني استمرار الكباش السياسي والاعلامي الى حين وصول موعد ابرام التسوية. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:10 | 2024-04-18
06:05 | 2024-04-18
06:00 | 2024-04-18
05:58 | 2024-04-18
05:57 | 2024-04-18
05:56 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24