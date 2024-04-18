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لبنان

سعد الحريري معزيا بهية الحريري بزوجها: ظروفي الصحية تمنعني من السفر ولكن قلبي معهم

Lebanon 24
18-04-2024 | 02:48
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توجه الرئيس سعد الحريري بالتعازي لوفاة السيد مصطفى الحريري، زوج رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري ووالد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، وكتب على حسابه عبر منصة "X": "رحم الله ابا نادر زوج عمتي. مع هذا الرجل الطيب الودود النبيل يذهب جزء من طفولتي. كل العزاء لعمتي الحبيبة بهية وأولادهما. يحز في نفسي ان تمنعني الظروف الصحية من السفر اليهم. قلبي معهم ودعائي لهم بالصبر ولفقيدنا الغالي بالرحمة وفسيح الجنان. إنا لله وانا اليه راجعون".
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