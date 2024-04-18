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لبنان

الأسمر شكر للحوت جهوده المتواصلة للحفاظ على طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
18-04-2024 | 03:26
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شكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر لرئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط  محمد الحوت "جهوده المتواصلة للحفاظ على طيران الشرق الأوسط وجميع الموظفين والعاملين في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي".
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وأكد الأسمر "استعداد الحوت لرفع الحد الأدنى للأجر ودفع غلاء المعيشة لجميع الموظفين من دون استثناء عملاً بمبدأ العدالة وحفاظاً على التراتبية الوظيفية ولإنصاف الموظفين والعمال بالزيادات التي طالب بها الإتحاد العمالي العام وإدخالها في صلب الراتب بما ينعكس إيجاباً على تعويضات نهاية الخدمة".
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