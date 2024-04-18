نائب يتعرّض لوعكة صحية.. وهذا وضعه

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تعرّض أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد لوعكة صحية حيث أُدخل الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة.وأشارت المعلومات إلى ان النائب سعد بخير وسيخضع لعملية حيث سيتم تركيب قسطرة "راصور" للقلب.