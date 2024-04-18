Advertisement

لبنان

في اليوم العالمي للـ"هيموفيليا"... إرشادات طبية لمستشفى أوتيل ديو

Lebanon 24
18-04-2024 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1188822-638490347329351768.jpg
Doc-P-1188822-638490347329351768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أضاءت إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي، في اليوم العالمي للـ"هيموفيليا"، على المرض وقدمت نصائح طبية عنه  عبر مكتب التواصل والإعلام فيها ومن خلال إرشادات أطباء إخصائيين، وجاء في بيان، أن "الهيموفيليا هو مرض نزفي يتسبب في انخفاض أحد عوامل التخثر، وبالتالي يمنع تخثر الدم، بمعنى، إذا كان  الشخص مصاب بال"هيموفيليا" فلن يكون من السهل إيقاف أيّ نزف للدمّ  ما لم يأخذ العلاج المناسب".
Advertisement
أضاف البيان: "إذا كنت تعاني نزيفًا طويلًا يصعب إيقافه، فمن الضروري استشارة الطبيب للقضاء على أي تشوهات في التخثر. وقد تؤكد اختبارات الدم أو تستبعد تشخيص الهيموفيليا ويمكن للشخص الذي يتلقّى العلاج المناسب ويستعلم عن مرضه وأن يقضي حياته بشكل طبيعي".

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:10 | 2024-04-18
06:05 | 2024-04-18
06:00 | 2024-04-18
05:58 | 2024-04-18
05:57 | 2024-04-18
05:56 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24