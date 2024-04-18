أضاءت إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي، في اليوم العالمي للـ"هيموفيليا"، على المرض وقدمت نصائح طبية عنه عبر مكتب التواصل والإعلام فيها ومن خلال إرشادات أطباء إخصائيين، وجاء في بيان، أن "الهيموفيليا هو مرض نزفي يتسبب في انخفاض أحد عوامل التخثر، وبالتالي يمنع تخثر الدم، بمعنى، إذا كان الشخص مصاب بال"هيموفيليا" فلن يكون من السهل إيقاف أيّ نزف للدمّ ما لم يأخذ العلاج المناسب".

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أضاف البيان: "إذا كنت تعاني نزيفًا طويلًا يصعب إيقافه، فمن الضروري استشارة الطبيب للقضاء على أي تشوهات في التخثر. وقد تؤكد اختبارات الدم أو تستبعد تشخيص الهيموفيليا ويمكن للشخص الذي يتلقّى العلاج المناسب ويستعلم عن مرضه وأن يقضي حياته بشكل طبيعي".