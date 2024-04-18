Advertisement

لبنان

شهيد في بلدة الخيام.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-04-2024 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1188824-638490348686144130.jpeg
Doc-P-1188824-638490348686144130.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستشهد الشاب "أحمد حسن الأحمد" في الغارة التي نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة الخيام، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وسيوارى الثرى بعد ظهر اليوم في جبانة الشريفة - حبوش.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حقنة شهيرة لتخفيف الوزن تثبت فائدة جديدة.. اليكم التفاصيل الجديدة
lebanon 24
18/04/2024 13:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
صفاء سلطان تعرضت لوعكة صحية ودخلت المستشفى.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
18/04/2024 13:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تغييرات جديدة وعاجلة في الحكومة المصرية.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
18/04/2024 13:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حقن ثورية للتخسيس تتفوق على أوزمبيك.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
18/04/2024 13:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الخيام..

اليكم

التفاصيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:10 | 2024-04-18
06:05 | 2024-04-18
06:00 | 2024-04-18
05:58 | 2024-04-18
05:57 | 2024-04-18
05:56 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24