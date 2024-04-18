شهيد في بلدة الخيام.. اليكم التفاصيل

إستشهد الشاب "أحمد حسن الأحمد" في الغارة التي نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة الخيام، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وسيوارى الثرى بعد ظهر اليوم في جبانة الشريفة - حبوش.

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