Advertisement

لبنان

عبد اللهيان استقبل العلامة الخطيب: الرد على الرد سيقابله رد ايراني بأضعاف

Lebanon 24
18-04-2024 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1188827-638490353446136897.jpg
Doc-P-1188827-638490353446136897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر وزارة الخارجية الايرانية الوزير امير عبد اللهيان، وجرى التباحث في تطورات الاحداث في المنطقة.
واطلع الوزير عبد اللهيان الشيخ الخطيب على الاتصالات الدولية التي جرت بعد الاعتداء على القنصلية الايرانية في دمشق، و التي طالبت جميعها بعدم الرد، فكان جواب ايران، ان الرد امر لا تراجع عنه، لكن البحث كان في مستوى الرد في مقابل ايقاف الحرب على الشعب الفلسطيني، لافتا الى "عدم قدرة الاطراف الدولية او عدم ارادتها في ايقاف الحرب على الشعب الفلسطيني ، ادى الى وجوب الرد الايراني الذي هو من ادنى المستويات"، مؤكدا ان" الرد على الرد سيقابله رد باضعاف هذا المستوى"، واشاد الوزير عبد اللهيان بدور المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى و مواقفه على الساحة اللبنانية و الاسلامية، منوها ب"الجهود التي يبذلها الشيخ الخطيب لتعزيز الوحدة الوطنية والاسلامية". 
Advertisement
 
وجدد الخطيب الشكر لايران على" دعمها القضايا المحقة للأمة وفي طليعتها نصرة الشعب الفلسطيني ومساندة ودعم الشعب اللبناني"، مؤكدا ان" الجمهورية الاسلامية الايرانية جسدت معاني التضامن الإسلامي والانساني في وقوفها مع الشعب الفلسطيني ودعمها المطلق لقضيته المحقة".


وكان العلامة الخطيب التقى رئيس مجمع التقريب بين المذاهب اية الله الشيخ شهرياري، وأكد "العمل على وحدة الصف بين المذاهب الاسلامية "، داعيا" لبلورة تفكير مشترك بين النخب من المذاهب ،وهو المشروع الذي يطرحه العلامة الخطيب في كل لقاءاته وأدبياته،ويركز عليه المجلس الشيعي في هذه المرحلة".  
 كما التقى العلامة الخطيب رئيس مجمع اهل البيت العالمي ایة الله الشخ رمضاني.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:10 | 2024-04-18
06:05 | 2024-04-18
06:00 | 2024-04-18
05:58 | 2024-04-18
05:57 | 2024-04-18
05:56 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24